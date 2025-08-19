早田ひな、伊藤美誠卓球の世界ツアー、欧州スマッシュは18日、スウェーデンのマルメで行われ、女子は早田ひな（日本生命）伊藤美誠（スターツ）がシングルス1回戦を突破し、2回戦に進んだ。男子は松島輝空（木下グループ）宇田幸矢（協和キリン）が2回戦に進出。（共同）