ドル円理論価格1ドル＝147.50円（前日比+0.10円） 割高ゾーン：148.44より上 現値：147.89 割安ゾーン：146.55より下 過去5営業日の理論価格 2025/08/18147.40 2025/08/15147.19 2025/08/14146.91 2025/08/13146.04 2025/08/12146.54 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています