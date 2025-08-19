日本ビジネスシステムズに人気集中、カイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。クラウドインテグレーションで業界の先陣を切っており、企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資需要を捉え、業績は好調を極めている。１８日取引終了後、今期の年間配当を３５円から４０円に増額することを発表しており、これがポジティブ視されているほか、東証が９月３日から８日のいずれかの日に