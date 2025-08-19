フージャースホールディングスが反落している。１８日の取引終了後に、４１５万２２００株の公募増資と自社株処分による５０万株の株式売り出し、オーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限６９万７８００株の第三者割当増資を実施すると発表しており、株主価値の希薄化などに対する懸念から売られているようだ。発行・売出価格は８月２６日から２８日までのいずれかの日に決定する予定で、