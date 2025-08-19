アドヴァングループが反発している。１８日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を２４万株（自己株式を除く発行済み株数の０．７０％）、または２億円としており、取得期間は８月１９日から１１月２０日まで。資本効率の向上及び機動的な資本政策を遂行することに加えて、ＰＢＲの向上並びに株主還元の充実を目指すのが狙いとしている。 出所：MINKABU PRESS