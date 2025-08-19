Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａは堅調推移。同社は１８日の取引終了後、ライセンス契約を締結している日本ケミファとともにがん微小環境改善剤「ＤＦＰ－１７７２９」について、抗がん剤のティーエスワン（ＴＳ－１）との併用群とＴＳ－１単独群の臨床第２相・第３相比較試験の第１例が登録されたと発表。これを材料視した買いが株価を支援したようだ。すい臓がんの３次治療以降の患者を対象に