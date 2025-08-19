近畿車輛は大幅高で年初来高値を更新。１８日に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資顧問業の米レンジリー・キャピタルが保有する近畿車株の割合が５．０５％と新たに５％を超えたことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っている。 保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は８月８日。 出所：MINKABU PRESS