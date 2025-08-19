冨士ダイスが続急伸で約半年ぶりに年初来高値更新。マドを開け一時４４円高の８６０円まで駆け上がる場面があった。超硬合金を使った耐摩耗工具や金型の製造を手掛けるが、高度な技術力を武器に国内トップシェアを誇るニッチトップ企業として存在感を示している。この超硬合金製金型がＡＩデータセンターなどで使われる光デバイス向けで旺盛な需要が発生しており、同社もそのニーズを取り込む方向に舵を切って