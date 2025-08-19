ＳＢＩレオスひふみが５日続伸している。１８日の取引終了後に発表した７月末の投資信託委託業務及び投資顧問業務の運用資産残高が１兆４１８４億円（６月末比３４５億円増）となり、過去最高値を更新したことが好感されている。また、７月の営業収益は前年同期比１．４％増の１０億２６００万円となり、こちらも月次の営業収益としては過去最高を更新した。 出所：MINKABU PRESS