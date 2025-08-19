【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「大阪、会いたかったでー！」（BABYMONSTER・AHYEON） BABYMONSTERが、大阪万博記念公園で開催された『SUMMER SONIC 2025』のMOUNTAIN STAGEに登場。圧巻のステージでオーディエンスを魅了した。 当日18時のMOUNTAIN STAGEは超満員となり、オーディエンスが今か今かとBABYMONSTERの登場を待つなか、現在開催しているワールドツアーと同じオ