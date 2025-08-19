ゼレンスキー大統領はトランプ大統領との会談後、戦闘終結後の「安全の保証」について10日以内に詳細が詰められるだろうと話しました。【映像】会談時のゼレンスキー氏とトランプ氏の様子ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領との会談後、記者会見に応じました。ウクライナが求める戦闘終結後の「安全の保証」については10日以内に詳細が詰められ、文書化されるだろうと話しています。また、トランプ