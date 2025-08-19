映画「ポルターガイスト」の家が一般向けに賃貸されている。1982年公開の同ホラー作に登場する家だが、現在内部で超常現象が記録されているという。 1万6000平方フィート（約1490平方メートル）の同物件は、米カリフォルニア州サウザンドオークス北部とマリの間のシミー・バレーに位置し、2024年10月に起業家のレイチェル・パワーズ氏が128万ドル（約1億9000万円）で購入していた。パワーズ氏は16万5000ドル（約2400万円）を投資し