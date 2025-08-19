19日朝の東京株式市場で日経平均株価は続伸ではじまり、18日に更新した史上最高値4万3714円を上回っています。トランプ関税の不透明感が和らいだことなどから、株価は今月に入ってから上昇傾向が続いていて、19日朝も買い注文が多く入っています。