沖縄県那覇市に本社を置く沖縄ファミリーマートは、1987年に那覇市に1号店をオープンして以来、セルフ式コーヒーやゴーヤーチャンプルーなど、アメリカと沖縄の食文化を取り入れた商品開発で県内シェア1位のコンビニに成長した。本部直轄の他社とは違う強みはどこにあるのか。糸数剛一社長に、ジャーナリストの座安あきのさんが聞いた――。（後編）撮影＝プレジデントオンライン編集部沖縄ファミリーマートの糸数剛一社長 - 撮影