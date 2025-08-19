ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、薄くて軽く濡れても乾きが速い「キッズ水陸両用プルオーバー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス／ベイマックス」キッズ水陸両用プルオーバー © Disney 価格：各2,990円（税込）サイズ：100、110、120、130、140、150 ※UVカット裾仕様：スピンドル入