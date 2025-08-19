民間企業で男性育児休業を取得した割合は過去最高の40.5％に達した（7月30日発表、厚労省2024年度「雇用均等基本調査」）。22年10月1日から23年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、24年10月1日までに育児休業を開始した男性は、前年度（30.1％）から10.4ポイントと大きく上昇した。大統領選でも注目…「週休3日制」が進む韓国、遅れる日本では導入民間企業わずか7.5％女性の育休取得割合（86.6％）に比べると圧