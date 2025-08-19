意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「パワーシェアリング」です。戦後80年。世界の平和構築のために日本にできること6月に早稲田大学で「Inclusive Peace」という国際シンポジウムが開催され、世界各国の紛争解決や武装解除、平和構築の専門家たちが集まり、「パワーシェアリング（権力分有）」が果たす役割について議論されました。今、国際秩序は乱