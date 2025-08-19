ナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマン（アタランタ）に関心を示すインテルが、獲得レースから撤退したようだ。18日、イタリアメディア『スカイ』などが伝えている。現在27歳のルックマンは、2017年1月にチャールトンからエヴァートンへと完全移籍。以降はライプツィヒ、フルアム、レスターでプレーし、2022年8月にアタランタへと加入した。イタリアの地でも1年目から定位置を掴み、セリエAでは3年連続で2桁ゴールを記録。20