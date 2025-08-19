警察によりますと、新潟市南区の農場で8月初旬から中旬にかけて、マスカット15房・約2万円分が盗まる被害がありました。新潟市南区では8月15日から17日にかけてブルーベリー・約10キロ（時価約3万円相当）が盗まれる被害もあり、警察は窃盗事件として捜査しています。警察は、畑などではセンサーライト、防犯カメラ、ネットなどの防犯設備を設置し、見慣れない人や車を目撃したら通報するよう呼びかけています。