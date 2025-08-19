麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ワシントン共同】米南部テキサス州は18日、同州で起きたはしかの感染拡大について、7月1日を最後に感染が確認されておらず収束したと発表した。1月に集団感染が発生して周辺に飛び火し「震源地」となっていた。他州や海外で感染はまだ続いており「はしかの脅威が終わったわけではない」としている。全米では今月5日時点で1356人の感染が確認されている。テキサス州