◆プレミアリーグ第１節リーズ１―０エバートン（１８日・エランドロード）日本代表ＭＦ田中碧（２６）が所属するリーズはホームで古豪エバートンと対戦。田中は４−３−３中盤右サイドで、プレミアリーグに昇格した初年度開幕戦の先発出場を果たした。後半アディショナルタイム４分に田中がベンチに下がると、本拠地エランド・ロードに「エイ・オー」とリーズ・サポーターが連呼した。田中の名前「碧」をアルファベットで