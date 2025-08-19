タレントの「こじるり」こと小島瑠璃子（31）が、えっ誰？というほどイメチェンした姿が話題になっています。8月14日にインスタグラムで公開した写真は、きれいな金髪に、極太で黒い眉毛。コメント欄は、「似合ってる！」「元気そうでよかった」という賞賛・はげましと、「以前の黒髪のほうが素敵…」「眉も色を抜いたほうがいいのでは？」などの違和感が、交錯しています。◆夫の急逝から半年、“強いこじるり”が誕生？今年2月に