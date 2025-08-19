日経平均株価が、2日連続で取引時間中の最高値を更新しました。【映像】日経平均 2日連続 取引中の最高値更新19日の日経平均は取引開始とともに130円あまり値上がりし、18日につけた取引時間中の最高値4万3835円を上回りました。2日連続の史上最高値更新です。市場関係者は、18日のニューヨーク株式市場が小幅な値動きで取引材料は少ないものの、円相場が1ドル＝148円付近と円安に進んだことが、株価を下支えしているとみて