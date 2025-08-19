アメリカのトランプ大統領は自身のSNSでロシアとウクライナの和平協議をめぐり「プーチン大統領とゼレンスキー大統領との会談の開催に向けて調整を開始した」と明らかにしました。トランプ氏はSNSで18日に行われたゼレンスキー氏やヨーロッパ各国首脳との会談について「ウクライナへの安全の保証について議論が行われた。安全の保証は、アメリカとの調整のもと、ヨーロッパ各国によって提供されることになる」と投稿しました。その