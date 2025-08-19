気象台は、午前9時18分に、洪水警報を八雲町熊石に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・八雲町熊石に発表 19日09:18時点檜山地方では、19日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八雲町熊石□洪水警報【発表】19日夕方にかけて警戒