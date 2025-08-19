JR九州によると、19日午前7時59分ごろ、日豊線亀川〜別府大学でソニック10号（大分午前7時46分発博多10時04分着）に人身事故が発生した。この影響で同8時50分現在、警察が現場検証中で、同線亀川〜大分の運転を見合わせている。遅延は小倉〜亀川、鹿児島線（上下線）小倉〜博多。同9時12分に当該列車の運転を再開、後続列車同は9時29分ごろより運転を再開した。＜運休＞ソニック7号博多-大分間運休▽ソニック11号博多-大