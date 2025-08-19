電車の中で妊婦さんに席を譲ったのは、98歳の老人。「そんな譲っていただくわけには！」と妊婦さんが恐縮するなか、人生を長く生きたみや子さんの言葉が周囲の人を動かした。戦争や震災、夫との死別、シングルマザーを経て100歳までポジティブに生き抜いた“最強おばあ”みや子さん。今回は、きよまろ(@sobomiyako98)さんが描く『祖母・みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』のなかから『どうぞ』を紹介する。【漫画】本編