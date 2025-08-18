福岡県は18日、はしか（麻疹）に感染した同県春日市の10代女性が、12日に春日市役所を利用して不特定多数の人と接触した可能性があると発表した。接触者が感染している恐れもあり、県は発熱や発疹などの症状があれば、事前にかかりつけ医などに連絡して受診するよう呼びかけている。県によると、女性が市役所を利用したのは12日午後1〜2時ごろ。12日に受診した医療機関の検査で16日に感染が判明し、17日に陽性と確認された。