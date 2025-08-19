俳優の塩崎太智と加藤大悟が、9月21日にスタートするBSフジのドラマ『タクミくんシリーズ −Drama−』(毎週日曜24:00〜、FOD/TVerで配信)に出演する。『タクミくんシリーズ −Drama−』このドラマは、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。名門の全寮制男子校祠堂学院に通うタクミ(塩崎)とギイ(加藤)が、さまざまな事件を経て、ついに恋人同士になる。コミカライズ、ドラマCD、舞台など