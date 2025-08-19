ワタミとカミチクグループの合弁会社ワタミカミチクが展開する「かみむら牧場」は、2025年8月20日から31日までの12日間限定で、小学生はすべての食べ放題コースが1098円で楽しめる『幸せの夏休みラストウィーク！』キャンペーンを実施します。最大1421円もおトクに8月20日から31日までの期間中、すべての食べ放題コースで小学生料金が1098円で販売されます。夏休みの思い出作りにもぴったりのキャンペーンです。・和牛マニアコース