2025年8月18日の夕方に知床五湖の地上遊歩道でクマの目撃があったことを受けて、19日は地上遊歩道の利用を中止しています。知床五湖フィールドハウスによりますと、18日の午後4時半ごろと5時半ごろ、五湖と三湖の付近で地上遊歩道の利用者が、3歳くらいとみられるクマ1頭を目撃しました。地上遊歩道は、先週知床の羅臼岳で東京都の会社員・曽田圭亮さんがクマに襲われ、その後死亡が確認された事故を受け閉鎖されていて、18