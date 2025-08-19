きょう（19日）の東京株式市場で日経平均株価は、取引開始直後に4万3846円をつけ、取引時間中の史上最高値を更新しました。【写真を見る】【速報】日経平均株価取引開始直後に4万3846円つけ、再び最高値更新これまでの最高値は、きのうつけた4万3835円でした。日経平均株価が最高値を更新するのは3営業日連続です。