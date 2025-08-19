2025年8月18日、中国メディアの環球時報は、中国の投資家がギリシャの首都アテネを「静かに変えている」とする香港メディアの報道を紹介した。記事が紹介したのは、香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの16日付文章。文章は「中国が多くの面でアテネの様子を変えている。あるものは目に見える形で、あるものは目に見えない形でだ」とした上で、アテネ中心部には本格的な中華料理店が増え、中国遠洋海運集団の従業員などでに