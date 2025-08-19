15日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−阪神』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・泉口友汰について言及した。野村氏は泉口について「ショートのポジションを、門脇が苦しんだ時期もありながらも、泉口がしっかり獲りましたね。それも中軸に座っているわけですからね」と評価。泉口は開幕二軍スタートも、ショートのレギュラー候補だった門脇誠の打撃不振でスタメンを外れた際に先発で出場し結果を残す