福岡市職員だった男による２００６年の３児死亡飲酒運転事故で幼い我が子３人を失った大上かおりさん（４８）と同市の高島宗一郎市長が１８日、市役所で対談した。２人の面会は初めて。事故後に就任した高島市長は冒頭、大上さんに謝罪した。大上さんは市の飲酒運転撲滅への取り組みに謝意を伝え、「一緒に活動できたら」と呼びかけ、「飲酒運転ゼロ」に向け協力することで一致した。（岡林嵩介、原聖悟）市職員事故謝罪「お会