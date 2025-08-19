バレーボール女子元日本代表の大友愛さんが１８日に自身のインスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えた愛娘で同日本代表の秋元美空を祝福した。「１９歳になったｍｉｋｕ大好きな桃のケーキでお祝い」などとし、「これからも挑戦できる環境に感謝して自分の可能性を信じて美空らしく美空の道を♡いつだって味方」とエールを送った。大友さんは「ｍｉｋｕのｍａｍａになると決めた日からもぅ２０年か」と振り