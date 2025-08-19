檀れい 松平健、檀れい、コロッケ、久本雅美が18日、都内で行われた『大逆転！戦国武将誉賑』製作発表会見に出席した。【動画】笑いが絶えない製作発表会見（１０分ダイジェスト）2023年に大好評を博した『大逆転！大江戸桜誉賑』に続く、“大逆転！シリーズ”第２弾。戦国時代を舞台に繰り広げられる。織田信長（松平健）の妻・お濃を演じる檀れい。「毎日が楽しくてお稽古場から大笑いしておりました」と前作を振