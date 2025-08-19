目にさまざまな害を与えると言われる紫外線。外出するときにはサングラスをかけるなどして、目を保護している人もいると思います。一体、紫外線はどれくらい目に悪いのでしょうか？ どのような健康被害が生じるのかや、紫外線の影響による慢性疾患はあるのかなどについて、坂西眼科医院院長、並びに順天堂大学医学部附属浦安病院講師を務める坂西先生に教えてもらいました。 監修医師：坂西 良仁（坂西眼科医院） 2006年3月