ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領/Getty Images（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は１８日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の首脳会談に向けて調整を始めたとＳＮＳに投稿した。トランプ大統領は投稿の中で、同日ホワイトハウスで行われた欧州首脳らとの会談の最中に、プーチン大統領との電話でこの件について話し合ったと説明。「会談の