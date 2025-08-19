「全国高校野球選手権・準々決勝、京都国際−山梨学院」（１９日、甲子園球場）１８日に１８歳の誕生日を迎えた山梨学院・田村が打席に立つと、三塁側アルプスの応援団が「ハッピーバースデー♪」と歌って祝福した。１点を追う二回、先頭の横山が左越えに同点ソロ。なおも３連打で無死満塁とし、田村が打席に入った。誕生日ソングで祝福された直後、１ボールからの２球目でスクイズを試みたがファウル。３球目を引っ張った三