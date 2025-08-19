卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は現地時間18日に男女シングルス、ダブルスの1回戦が行われた。今大会の初陣を迎えた日本勢が奮闘を見せている。 ■宇田は日韓対決に勝利 女子シングルスでは前回の「WTTチャンピオンズ横浜2025」でベスト8入りした早田ひな（日本生命）が世界ランキング28位の金娜英（韓国）と対戦。第2ゲームこそ相手の反撃の前にデュースにもつれたものの、要所でのサービスやフ