9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（毎週月曜後11：30更新／Leminoにてディレクターズカット版が配信）において、Episode7の予告編＆場面写真＆ストーリーが解禁した。【動画】『Dating Game』Episode7 予告公開今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie