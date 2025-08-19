8月5日、トランプ大統領は医薬品の関税を最終的には250%まで引き上げると発表、「医薬品の国産化のため」と説明した。「今回のトランプ関税は、他国に脅しをかける交渉材料とは趣が異なる」と語るのは、信州大学特任教授の山口真由氏。物価高騰の最中、薬価改定による値下げで国内の市場を圧迫している国内の医薬品市場にとって、どんな影響があるのか。(以下、山口氏の寄稿)◆医薬品へのトランプ関税の目的は？天才と狂人は紙一重