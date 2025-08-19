私立高校の授業料を軽減する動きが進んでいる。東京都と大阪府では’24年度より独自の授業料補助制度を実施。’26年度には私立・国公立・通信制高校を対象に、最大45万7000円の授業料支給制度も始まる。一方、公立校離れを防ぐため、文部科学省は高校教育改革を主導する課を新設する方針だ。◆公立校の存在意義とは？先行的に実施している大阪府では、今年3月、私立高校生の保護者に対する満足度調査（⼤阪府教育庁私学課「