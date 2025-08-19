第１０７回全国高校野球選手権は１９日、大会第１３日を迎え、準々決勝が始まった。高校野球ファンにとっては、精鋭８強が競う準々決勝の４試合こそが、甲子園大会の醍醐味が詰まった一日とされている。８強中、関東第一（東東京）を除く７校が甲子園優勝経験校。その関東第一も春夏ともに準優勝の経験があり、マニア垂涎のマッチアップとなった。入場券は前日１８日、すでに完売しており、当日券の販売はない。◆１９日の準々