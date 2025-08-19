米ホワイトハウスで欧州首脳と協議するトランプ大統領（奥中央）とウクライナのゼレンスキー大統領（手前左から2人目）＝18日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相はワシントンで18日、ロシアのウクライナ侵攻を巡る会合後に記者会見し「ウクライナが領土の割譲を強制されてはならない」と強調した。ロシアが求めるウクライナ東部ドンバス地域の割譲は「米国に例えれば、フロリダ州を放棄しなければならないよ