中国の7月の消費者物価指数（CPI）は前月比0．4％増と上昇に転じ、生産者物価指数（PPI）の下降幅が前月比では0．2ポイント縮小した。物品貿易輸出入は前年同期比6．7％増で、増加幅は前月比で1．5ポイント拡大した。複数の外資系金融機関は最近、「内需拡大政策の効果が継続的に現れ、各種措置が強化されるにつれて、中国経済の積極的なシグナルも増え、強靭性と活力が際立つようになっている」との見方を示した。シティバンク・