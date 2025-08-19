気象庁によりますと午前7時19分ごろ、地震がありました。震度3を観測したのは、浦幌町です。震源地は渡島東部、震源の深さは140キロです。地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。