8月18日午後11時12分頃、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県、で最大震度2を観測する地震がありました。 【写真を見る】静岡県や愛知県、岐阜県などで最大震度2の地震相次ぐ（8月18日午後11時12分頃と18日午後9時57分頃） 気象庁によりますと、震源地は愛知県西部で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、静岡県の浜