8月18日朝、静岡県御殿場市の22歳の女性の自宅に侵入した疑いで、元交際相手の25歳の男が逮捕されました。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、静岡県島田市大柳の会社員の男（25）です。警察の調べによりますと、男は18日午前8時頃、御殿場市内の元交際相手の女性の自宅に侵入した疑いが持たれています。 被害者の同僚から「友達が助けを求めている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は被害者の女性が部屋の玄関か